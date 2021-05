Battlefield 6, due immagini trafugate spuntano in rete e sembra siano vere

Battlefield 6 è stato vittima di un leak, a quanto pare: due immagini del gioco sono spuntate in rete, trafugate non si sa come, e secondo il noto leaker Tom Henderson sono vere.

Se volete, potete vedere le immagini trafugate di Battlefield 6 su Reddit. Non possiamo pubblicarle qui per ovvi motivi, ma immaginiamo non saranno gli unici materiali rubati che troveremo da qui ai prossimi giorni.

Dopo i rumor su ambientazione, teaser e modulo battle royale gratuito di Battlefield 6, sembra infatti che l'annuncio ufficiale sia ormai imminente e appare dunque inevitabile che qualcosa finisca anzitempo in mano agli utenti.

In questo caso parliamo di due screenshot che sembrano mostrare la medesima mappa, una sorta di isola piena di verde ma con anche alcune strutture, torri e impianti missilistici.

Come detto, secondo Tom Henderson si tratta di immagini reali di Battlefield 6 ed è interessante notare che gli scatti catturati mostrano situazioni differenti, con il cielo che pare in procinto di scatenare una tempesta o addirittura un tornado.