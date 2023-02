BCS, Team PaoloCannone sbaraglia i Counter nella finalissima di LoL

Anche l a prima edizione 2023 della Baolo CS si è conclusa. Questo celebre torneo di League of Legends disputato dai i più celebri creator italiani si è concluso con il trionfo del Team PaoloCannone. La squadra, capitanata da Paolo Cannone ha regolato con un secco 3 a 0 contro il Team Counter. La finalissima, raccontata magistralmente da Terenas, Fragola e Sekuar, si è giocata all'interno dell'H-FARM: un campus avanguardistico immerso nel verde che è sorto alle porte della laguna di Venezia e occupa una superficie di 51 ettari di cui oltre 27 destinati a parco e zona boschiva.

Prima di giocare la finalissima, inoltre, sono intervenuti il Brand Manager di Riot Games Italia Carlo Barone e il Community Manager Antonio Cardillo, che hanno raccontato tutte le novità in arrivo per il Circuito Tormenta che, a partire da quest'anno, vedrà Qlash vestire i panni del partner ufficiale. Questo avverrà per tutti i giochi Riot in Italia, ovvero di LoL, VALORANT, Teamfight Tactics e WildRift. Nel caso in cui vogliate qualche informazione aggiuntiva, vi rinviamo alla notizia che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine.

Tornando alla finalissima, da una parte avevamo Paolo Cannone, Kyrenis, Balotelli777, Minuts e Creon e dall'altra Counter, Midna, Lazuriel, CuginoRap e Allerendys. Si doveva trattare di un match apparentemente equilibrato, che, invece, si è chiuso con un secco 3 a 0 grazie a Creon (AD Carry) e Minuts (Mid lane) davvero lanciatissimi. Minuts in particolare, nell'ultimo game ha giocato un Vladimir incredibile.

Il team Counter ha cercato di arginare la situazione, con CuginoRap che si è distinto per una Seraphine giocata bene e in modo divertito, specialmente nel primo game. Non c'è stata, però storia e il Team PaoloCannone si è aggiudicato nettamente questo Best of 5.

L'appuntamento, adesso, è fissato per oggi alle 11, quando Paolo Cannone e Creon interverranno in diretta sul nostro canale Twitch per parlare della giornata di domani e Leonardo Renzetti, Project e Talent manager di Qlash, ci racconterà della nuova collaborazione con Riot Games per il Circuito Tormenta.