Below arriva su PS4: dopo PC e Xbox One, l'avventura ritorna con la nuova modalità Explore

Below sta per arrivare su PS4, insieme a un aggiornamento che coinvolge anche le precedenti versioni PC e Xbox One con l'aggiunta della modalità Explore.



Non c'è ancora una data di uscita precisa per il lancio di Below su PS4 e l'arrivo dell'aggiornamento in questione, ma a quanto pare questo è destinato ad arrivare "presto", come riportato nel trailer di presentazione visibile qui sopra.



Below è stato seguito a lungo dalla stampa come uno dei titoli indie più promettenti di questa generazione: dopo anni di sviluppo e posticipi, il gioco è finalmente giunto su PC e Xbox One senza probabilmente riuscire a restare all'altezza delle grandi aspettative, sebbene si tratti comunque di un titolo molto interessante.



La nuova modalità Explore può peraltro infondere nuovo interesse anche a coloro che hanno già provato il gioco in precedenza: si tratta di una sorta di semplificazione delle meccaniche di gioco con l'eliminazione di alcune componenti survival come la fame e la sete, oltre alla rimozione delle morti istantanee e la permanenza dei checkpoint.



Come potete leggere nella recensione di Below da parte di Emanuele Gregori, si tratta di un action RPG con elementi survival, che mischia esplorazione ed enigmi ambientali un poi in stile Zelda con meccaniche survival alquanto rigorose e una livello di sfida piuttosto alto, che può avvicinarlo anche alla tradizione dei soulslike.