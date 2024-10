Bethesda non ignora i giocatori e non si dà pacche sulle spalle compiaciuta di Starfield Shattered Space

Shattered Space, il primo DLC maggiore di Starfield , è stato accolto da moltissime critiche da parte dei videogiocatori e della stampa . L'obiettivo di ricordare i grandi DLC dei precedenti giochi di Bethesda pare fallito miseramente, come si può vedere dalle recensioni degli utenti su Steam, per la gran parte negative. Le lamentele riguardano quasi ogni aspetto del DLC, che evidentemente non viene considerato valido.

Il punto di vista di Bethesda

Emil Pagliarulo, il design director di Bethesda, ha voluto rispondere su X alle preoccupazioni di un fan sulla direzione presa dalla software house, alimentata da una sua intervista, pubblicata da GamesRadar, in cui Shattered Space veniva lodato, nonostante già circolassero molte critiche.

"Il mio ottimismo non va inteso come sabbia lanciata negli occhi dei fan insoddisfatti", ha detto Pagliarulo. "Non funziona così". "Sono molto orgoglioso di Shattered Space. Lo siamo tutti", e ha confermato che la maggior parte delle missioni e dei livelli dell'espansione sono stati sviluppati da designer che hanno lavorato a giochi e DLC precedenti di Bethesda, alcuni addirittura a Morrowind, capolavoro dello studio risalente al 2022.

"Se la gente ha giocato a Shattered Space e non gli piace, mi dispiace sinceramente", ha detto lo sviluppatore. "Se la gente non ha giocato a Shattered Space e gli piace Starfield, penso che si stia perdendo qualcosa", ha continuato. "Se la gente ha giocato a Shattered Space e ancora non gli piace, mi dispiace sinceramente. Sappiate che abbiamo anche sentito la voce delle molte persone che lo amano". Pagliarulo ha anche spiegato questa distanza di visione dai fan. Secondo lui "è un gioco di aspettative," perché "I fan vogliono molto, e noi facciamo tutto il possibile per accontentarli. Quello che posso dirvi è che nessuno, e dico nessuno, dentro Bethesda si dà delle pacche sulle spalle mentre ignora i giocatori".