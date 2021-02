Black Desert Online è gratis su Steam solo per pochi giorni

Pearl Abyss ha comunicato che solo per pochi giorni è possibile scaricare gratuitamente Black Desert Online su Steam. Basterà collegarsi alla pagina Steam del gioco prima del 10 marzo 2021 alle 10 del mattino per poter aggiungere per sempre questo MMO alla propria collezione.

A questo indirizzo potrete scaricare gratuitamente Black Desert Online da Steam.

Il gioco non è disponibile ufficialmente in italiano, ma un gruppo di volonterosi sta realizzando una traduzione amatoriale, che può essere installata nel gioco.

Black Desert online è un gioco di ruolo multiplayer a mondo aperto. I combattimenti sono action e molto spettacolari, così come il suo stile grafico, estremamente accattivante. Il gioco ha tutto quello che ci si aspetta da questo genere di esperienze, come centinaia di ore di gameplay potenziali, gilde, boss enormi da combattere, attività secondarie da seguire e quant'altro.

Fino al 10 marzo, inoltre, potrete far vostra la versione base di Black Desert Online, così da poter sperimentare le sue meccaniche senza nessuna costrizione e senza limiti temporali. Nel caso in cui siate interessanti, i requisiti tecnici minimi richiesti sono piuttosto bassi e quindi adatti a quasi tutte le configurazioni desiderate. Bastano un Intel Core i3-530 2.9 GHz, 4 GB di RAM e una scheda video GTS 250, GeForce 9800 GTX o Radeon HD 3870 X2 per far girare il gioco.