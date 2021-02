It Takes Two: i requisiti ufficiali della versione PC non sono esosi

Electronic Arts e Hazelight hanno recentemente comunicato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di It Takes Two. Questo particolare platform/adventure cooperativo non è particolarmente esoso, come ampiamente preventivato visto l'aspetto piacevole, ma non particolarmente esigente della grafica.

Recentemente si è parlato di It Takes Two più per le dichiarazioni del suo creatore che per le qualità stesse del gioco. Josef Fares, infatti, ha dichiarato che darà 1.000$ se il suo gioco annoierà. Non contento ha anche detto che considera una malattia che i giocatori non finiscano i giochi. A questo punto speriamo che It Takes Two sia un capolavoro, altrimenti queste dichiarazioni si trasformeranno in un vero e proprio boomerang.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, basterà un AMD FX 6100 e Intel Core i3-2100T con 8GB di RAM e una GPU AMD R7 260X o Nvidia GTX 660 per far girare il gioco. Per farlo girare in maniera ottimale le specifiche richieste sono leggermente più alte, ovvero un AMD Ryzen 3 1300X o un Intel Core i5 3570K con 16GB of RAM e una GPU AMD R9 290X o una Nvidia GTX 980.

Decisamente parametri abbordabili al giorno d'oggi, che consentiranno a molti di poter approcciare il gioco senza grossi patemi.