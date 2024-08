Black Myth: Wukong avrebbe venduto più di 4,5 milioni di copie solo di preordini

Che Black Myth: Wukong sia un enorme successo è un'affermazione che possiamo dare come essenzialmente vera, visto che è da settimane in testa alla classifica globale dei più venduti su Steam e che ha battuto il record per il gioco single player con più giocatori contemporanei sulla piattaforma. Detto questo, quanto ha venduto?

Stando alla cinese Caixin News Agency, le statistiche della China Game Bestsellers List suggeriscono che Black Myth: Wukong abbia venduto più di 4,5 milioni di copie solo in fase di pre-ordini. Prima ancora che il gioco fosse lanciato, insomma.