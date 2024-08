La demo di Monster Hunter Wilds pare giri a un massimo di 30 fps su PS5, con cali vistosi

"Se c'è una cosa che non ci ha convinto di Monster Hunter Wilds è l'ottimizzazione del gioco su PS5, dove l'abbiamo provato, ed è per questo che a inizio articolo abbiamo ritenuto improbabile un'uscita a breve. Il gioco è davvero bello da vedere in azione, anche artisticamente e tecnicamente è una chiara evoluzione di Iceborne, ma quando la mappa cambia per via di certe condizioni atmosferiche o si viene avvicinati da un gruppo di nemici incavolati, abbiamo visto cali prestazionali davvero importanti , con un frame rate generale che non crediamo abbia mai superato nemmeno per errore i 30 fps.

Nessuna opzione per i 60fps per il momento?

In rete è possibile trovare altre testimonianze sulla questione del framerate, per quanto ci sono pareri discordanti in merito. Ad esempio, il noto speedrunner e streamer Canta Per Me afferma che la demo di Monster Hunter Wilds non gira a 60 fps, ma a "30 fps stabili", senza alcuna opzione per poter aumentare il framerate. Altri ancora affermano che la conta dei fotogrammi va sotto i 30 fps nelle sessioni di provato in multiplayer, mentre pare più stabile in single player.

Per quanto scontato, è bene precisare che la demo di Monster Hunter Wilds disponibile alla Gamescom è basata su una build non definitiva (e forse vecchia anche di alcuni mesi), con il lancio che non avverrà prima del 2025, dunque non è per nulla rappresentativa della qualità finale del gioco. Del resto, mancano potenzialmente ancora molti mesi per lavorare sull'ottimizzazione e al lancio le versioni console per PS5 e Xbox potrebbero includere benissimo anche una modalità "Performance" che punta ai 60 fps. Staremo a vedere.