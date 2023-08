Blasphemous 2 disponibile da oggi, trailer di lancio dalla Gamescom 2023

Parliamo infatti di un titolo accolto dalla stampa internazionale con voti davvero ottimi: Blasphemous 2 arricchisce la formula del capitolo d'esordio in vari modi, offre un sistema di combattimento particolarmente vario e ci catapulta in uno scenario al contempo inquietante e suggestivo.

Blasphemous 2 è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: lo conferma il trailer di lancio pubblicato in occasione della Gamescom 2023, che ci introduce alle caratteristiche dell'acclamato sequel.

Squadra che vince non si cambia

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Blasphemous 2, ci troviamo di fronte a un sequel che non rinuncia alla sua identità originale, anzi la rilancia e la consolida attraverso una serie di idee che si rivelano decisamente efficaci.

Certo, alcuni aspetti dell'esperienza vengono ancora una volta messi in secondo piano, dalla trama alle meccaniche platform, che per un metroidvania non è magari il massimo, ma globalmente il prodotto vale senz'altro l'acquisto, a maggior ragione se avete adorato il primo Blasphemous.