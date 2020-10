Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer è disponibile in versione fisica

Nintendo ci informa che Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, il videogioco che porta i personaggi di Nintendo in un'avventura musicale unica nel suo genere, è disponibile da oggi su Nintendo Switch in versione fisica. Questa edizione include tutti i contenuti extra del pass stagionale. Tra questi, anche una storia inedita che consente ai giocatori di vestire i panni di Skull Kid, l'amato personaggio di The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Incuriositi? Ecco la nostra recensione di Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer.

Cadence of Hyrule è frutto di un crossover tra i personaggi, le ambientazioni e le leggendarie melodie di The Legend of Zelda e il videogioco indie di successo Crypt of the Necrodancer, un'avventura tra dungeon generati casualmente in cui i giocatori si trovano a combattere orde di nemici e muoversi costantemente a ritmo di musica. In Cadence of Hyrule, i fan di The Legend of Zelda potranno trovare queste meccaniche di gioco accompagnate non solo dai loro brani preferiti in versione remixata, ma anche da oggetti, nemici e incantesimi iconici della saga Nintendo.

I tre DLC compresi nella versione fisica includono:

Nuovi personaggi - Con il primo pacchetto, cinque personaggi aggiuntivi fanno il loro debutto bel gioco, inclusi Impa, che eccelle nei combattimenti a distanza con il naginata, e Aria, perfetta per i giocatori che adorano le sfide. Se si viene colpiti o si va fuori tempo con lei, infatti, la partita finisce.

Nuove melodie - Questo pacchetto aggiunge ben 39 brani al gioco, incluse versioni remixate della musica di sottofondo. I giocatori possono cambiare la musica in qualsiasi momento e attraversare Hyrule ascoltando i loro brani preferiti.

Storia aggiuntiva - La sinfonia della maschera - Questo pacchetto permette ai giocatori di vestire i panni di Skull Kid mentre attraversano una nuova mappa e scoprono una nuova storia al ritmo di brani inediti. Le abilità di Skull Kid variano in base alla maschera che indossa.

Una buona occasione per recuperare questo gioiellino, che ne dite?