Call of Duty: Black Ops 6 rivela le novità della modalità Zombie e dell'interfaccia

La campagna Zombie potrà contare al lancio su due differenti scenari: Terminus Island e Liberty Falls . La prima è un'ex struttura militare che è stata trasformata in un laboratorio segreto, al cui interno vengono svolti orribili esperimenti biologici che non promettono nulla di buono.

Activision ha pubblicato un post per rivelare alcune delle novità della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6 e per presentare la nuova interfaccia che consentirà agli utenti di navigare liberamente fra gli episodi della serie, nell'ambito di una sorta di hub interattivo.

Una nuova interfaccia

Evoluzione del Call of Duty HQ, la nuova interfaccia di Call of Duty permetterà agli utenti di navigare liberamentre fra gli episodi della serie, in maniera ancora più semplice e intuitiva, nonché personalizzabile in vari modi.

I protagonisti della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6

A partire da lunedì 21 ottobre sarà possibile scaricare un aggiornamento che consentirà di utilizzare la nuova interfaccia, in modo da essere pronti a tuffarsi nel cuore dell'azione fin dal primo istante quando avverrà il lancio ufficiale di Black Ops 6, il prossimo 25 ottobre.

