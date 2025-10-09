Call of Duty: Black Ops 7 effettua il pre-order su Amazon al prezzo minimo garantito, assicurati la versione PS5

Dopo il successo dell'open beta, è possibile effettuare il pre-order di Call of Duty: Black Ops 7 direttamente su Amazon al prezzo minimo garantito: 79,99€ per la versione PS5. Il gioco uscirà il prossimo 14 novembre 2025. Puoi effettuare la prenotazione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: In esclusiva Amazon, questa versione del gioco include anche un biglietto da visita digitale bonus, un'immagine esclusiva che apparirà accanto al nome utente nelle lobby online. Treyarch e Raven Software hanno provato ad alzare ulteriormente l'asticella con questo capitolo, ci saranno riuscite?
Ulteriori dettagli sul gioco
La nuova Campagna permette di affrontare missioni ad alto rischio in solitaria o con gli amici, esplorando ambientazioni mozzafiato che spaziano dai tetti al neon del Giappone alle coste del Mediterraneo, fino a inquietanti scenari che scavano nei meandri della mente umana.
Il Multigiocatore si rinnova con 16 mappe 6v6 e 2 mappe 20v20 disponibili al lancio, offrendo battaglie esplosive in ambienti futuristici e selvaggi, come le strade di Tokyo e i ghiacci dell'Alaska. Il nuovo sistema di movimento assoluto e un arsenale d'avanguardia garantiscono un gameplay fluido e dinamico. Infine, torna la leggendaria modalità Zombi a round.