Call of Duty: Black Ops 7 effettua il pre-order su Amazon al prezzo minimo garantito, assicurati la versione PS5

Dopo il successo dell'open beta, è possibile effettuare il pre-order di Call of Duty: Black Ops 7 direttamente su Amazon al prezzo minimo garantito: 79,99€ per la versione PS5 . Il gioco uscirà il prossimo 14 novembre 2025 . Puoi effettuare la prenotazione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: In esclusiva Amazon, questa versione del gioco include anche un biglietto da visita digitale bonus , un'immagine esclusiva che apparirà accanto al nome utente nelle lobby online. Treyarch e Raven Software hanno provato ad alzare ulteriormente l'asticella con questo capitolo, ci saranno riuscite?

Ulteriori dettagli sul gioco

La nuova Campagna permette di affrontare missioni ad alto rischio in solitaria o con gli amici, esplorando ambientazioni mozzafiato che spaziano dai tetti al neon del Giappone alle coste del Mediterraneo, fino a inquietanti scenari che scavano nei meandri della mente umana.

Call of Duty: Black Ops 7

Il Multigiocatore si rinnova con 16 mappe 6v6 e 2 mappe 20v20 disponibili al lancio, offrendo battaglie esplosive in ambienti futuristici e selvaggi, come le strade di Tokyo e i ghiacci dell'Alaska. Il nuovo sistema di movimento assoluto e un arsenale d'avanguardia garantiscono un gameplay fluido e dinamico. Infine, torna la leggendaria modalità Zombi a round.