Call of Duty: Modern Warfare 3, remaster smentita da Activision

La remaster di Call of Duty: Modern Warfare 3 è stata smentita da Activision: il publisher ha voluto porre un freno alle voci che circolavano ormai da alcune settimane sul possibile ritorno del gioco in un'edizione rimasterizzata.

La notizia dell'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered è dunque infondata, nonostante il leaker che l'ha riportata fosse considerato piuttosto affidabile.

In effetti immaginare un'ulteriore remaster di un episodio classico di Call of Duty non appariva di certo come un'ipotesi remota, vista la riuscita dei due progetti dedicati a Modern Warfare e Modern Warfare 2.

Pubblicato nel 2011, il gioco ha chiuso la saga di Modern Warfare con un episodio sviluppato da Infinity Ward e Sledgehammer Games che si è rivelato all'altezza delle aspettative, come riportato nella nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 3.

Per quanto riguarda invece il futuro del franchise, Call of Duty: Vanguard dovrebbe essere il prossimo capitolo della serie, in arrivo questo autunno.