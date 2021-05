Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered in uscita, prima su PS4 e PS5?

Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered trova nuove conferme come titolo in uscita nel corso del 2021, anche se si tratta ancora di voci di corridoio, che parlano anche di una possibile esclusiva temporale a favore di PS4 e PS5.

La nuova voce di corridoio arriva da TheMW2Ghost, considerato leaker affidabile per quanto riguarda il mondo di Call of Duty, e ricalca più o meno quanto riportato in precedenza da un altro insider noto per quanto riguarda la serie in questione, ovvero ModernWarzone.

"Ho saputo che Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered è sicuramente in arrivo nel 2021 e potrebbe essere previsto per il secondo trimestre in base al piano originale, con un mese di esclusiva PlayStation", questo è quanto riferito in un tweet, seguito poi da un altro messaggio: "Era originariamente previsto per il secondo trimestre di quest'anno con un accordo con PlayStation, ma non sono sicuro che sia ancora questo il caso per quanto riguarda la data. A quanto pare, arriverà sicuramente nel 2021".



Dunque non c'è certezza sull'arrivo nel secondo trimestre del 2021, ma Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered dovrebbe comunque arrivare nel corso dell'anno e a quanto pare dovrebbe avere un'esclusiva a favore di PS4 e PS5 per un mese, in maniera simile a quanto abbiamo visto con altri contenuti della serie in questi anni.

D'altra parte, non è la prima volta che si parla del titolo in questione, con Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered che era comparso già nelle voci di corridoio già da aprile del 2020 e poi è tornato anche lo scorso novembre sempre tra i rumor, in attesa di ulteriori informazioni. D'altra parte, sembra che tutti i team di sviluppo di Activision Blizzard siano ormai al lavoro sulla serie Call of Duty.