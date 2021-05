Animal Crossing New Horizons: Bartolo e il bar, museo e altre novità in arrivo?

Notizie interessanti su Animal Crossing: New Horizons provengono, come spesso accade, da un po' di datamining effettuato in particolare sui file dell'aggiornamento di maggio, dal quale sembrano emergere informazioni su Bartolo e il suo bar, aggiornamenti al museo e nuovi oggetti in arrivo.

A dire la verità si tratta di indizi ancora molto vaghi, come spesso accade quando si cercano informazioni tra i file di un codice, ma alcuni riferimenti fanno veramente pensare a novità interessanti e le fonti, in questo caso, hanno poco da mentire. Per questo motivo, la presenza di un "cCafe" all'interno del codice, emerso con il recente update di maggio ad Animal Crossing: New Horizons, fa pensare al prossimo arrivo del celebre locale gestito da Bartolo, che era una presenza importante a partire da Animal Crossing: Wild World.

Bartolo è ancora assente in Animal Crossing New Horizons ma potrebbe tornare presto

L'assenza del piccione Bartolo e del suo bar "La Piccionaia" sono delle mancanze che si sono fatte sentire finora in Animal Crossing: New Horizons, ma entrambi gli elementi potrebbero finalmente fare il proprio ritorno all'interno del capitolo per Nintendo Switch con uno dei prossimi aggiornamenti. In effetti, altri riferimenti alla Piccionaia erano comparsi in passato, ma anche questi sembrano essere stati modificati con il recente aggiornamento.

Altre novità potrebbero riguardare il museo, considerando la nuova sezione di codice riferita a "MuseumLevel", che potrebbe avere a che fare con una nuova parte dell'edificio da aprire o qualche esposizione inedita. Altri termini sospetti sono inoltre "mRemakeFence" e "mRemakeFenceScale", che sembrano riferirsi alla possibilità di modificare le recinzioni nel gioco. Animal Crossing: New Horizons ha recentemente festeggiato 1 anno di record su Nintendo Switch.