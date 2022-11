Call of Duty: Warzone 2.0: hacker volano attraverso la mappa su di un gommone

Alcuni giocatori hanno potuto assistere a uno strano fenomeno sui server di Call of Duty: Warzone 2.0, quello dei gommoni volanti. Gli hacker hanno già iniziato a infettare il nuovo battle royale con hack e cheat vari, ma questo è particolarmente creativo, visto che trasforma un gommone in un velivolo vero e proprio.

A mostrare su Reddit un gommone volante è stato per primo l'utente Co2Scorpick. Come potete vedere dalla clip, il nostra ha ben inquadrato la stranezza, usando il fucile da cecchino per avvicinarsi il più possibile all'oggetto volante non identificato, a bordo del quale c'erano due giocatori.

Quando i due si sono resi conto di essere sotto attacco, hanno rigirato il gommone verso Co2Scorpick, che è riuscito a nascondersi, per poi tornare in cielo e essere abbattuti.

Gli hacker hanno poi visto il video di Co2Scorpick su YouTube e lo hanno invitato a fare una partita. Stando alle loro parole, l'hack non è in vendita, quindi sarebbe stato fatto per mero divertimento personale. Quella clip sarebbe quindi un colpo di fortuna, visto che non ci sono altri giocatori che usando lo stesso hack. Comunque sia, i due hanno invitato Co2Scorpick a giocare con loro per registrare un'altra clip del gommone volante.

Naturalmente usare degli hack comporta il rischio di ban permanente da Call of Duty: Warzone 2.0, quindi è meglio non farlo se ci tenete ai vostri account. Per altre informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.