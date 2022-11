God of War Ragnarok: video mostra una grande impresa di un giocatore particolarmente abile

Un giocatore di God of War Ragnarok ha pubblicato un video in cui mostra la sua abilità nell'uso di Kratos e dei suoi poteri, compiendo una grandissima impresa. Quale? Prima di continuare ci preme di dirvi che il video contiene un'anticipazione, ossia mostra un boss avanzato. Se non volete sapere niente prima di averci giocato, cambiate notizia.

E ora veniamo noi. Il nostro, l'utente Reddit NobleRez, è riuscito a sconfiggere Hrolf, il re dei Berserker, in soli 25 secondi. Il boss in sé non è particolarmente spettacolare, ma il modo in cui viene affrontato è decisamente da vedere, perché mostra un'abilità unica, tanto che quasi non ci si accorge di alcune mosse.

Hrolf porta alcuni colpi all'inizio dello scontro, quindi viene annichilito da una serie di attacchi devastanti. Fa quasi pena vedere il re dei Berserker ridotto a un pupazzo inerme di fronte alla forza bruta di Kratos. Il taglio della testa, che pone fine al combattimento, arriva a 25,3 secondi dall'inizio dello stesso.

Il video mostra anche che NobleRez ha raggiunto questo risultato al livello difficoltà "No Mercy", il secondo di cinque. NobleRez ha anche condiviso l'equipaggiamento usato per lo scontro, così da permettere a tutti di replicare.

Per altre informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di God of War Ragnarok.