Call of Duty: Warzone, PS Plus regala il Combat Pack

Gli abbonati PS Plus possono ottenere degli oggetti gratuiti esclusivi per Call of Duty: Warzone, il battle royale free-to-play appena lanciato che ha già superato i sei milioni di giocatori e che attualmente è il gioco più visto sulle piattaforme di streaming, come Twitch.



Dentro al Call of Duty: Warzone Combat Packtroverete:

Skin operatore Yegor "Trackstar" (sblocca l'operatore Yegor come personaggio giocabile)

Progetto fucile "Showstopper"

Orologio "Skilltrack 56"

Scheda di chiamata "Covert Operation"

Ciondolo per arma "Shredded"

Doppi gettoni PE per 60 minuti