Ubisoft, gli Sconti di Primavera

Sviluppato da Blue Byte, questo episodio segna per il franchise un ritorno agli antichi fasti, mettendoci a disposizione una corposa campagna a base narrativa in cui vestiamo i panni di un uomo determinato a riconquistare il potere sottratto con l'inganno alla sua famiglia dopo l'uccisione del padre. Una missione che ci vedrà impegnati a gestire una piccola isola, i suoi scambi commerciali, le infrastrutture e le risorse naturali, proiettandola verso il futuro. L'ottima interfaccia utente consente di portare a termine i vari incarichi senza problemi, anche quando si tratta di operazioni complesse e sfaccettate, mentre davanti a noi la città comincia ad animarsi e vive di vita propria, dando spettacolo anche dal punto di vista visivo ed evidenziando un'attenzione ai dettagli davvero maniacale.

Ubisoft lancia sul proprio store ufficiale gli Sconti di Primavera : dal 12 al 26 marzo sarà possibile acquistare sulla piattaforma digitale un gran numero di giochi a prezzi ridotti, per risparmiare fino al 75%. Non è tutto: chi comprerà Anno 1800 entro il 18 marzo potrà usufruire di uno sconto pari a 10 euro sull'acquisto di un secondo titolo. La pagina della promozione mette in bella mostra alcune delle migliori produzioni della casa francese, ma cominciamo parlando proprio di Anno 1800 ( 29,99 euro anziché 59,99), l'eccellente simulatore che ci affida la crescita e lo sviluppo di quello che diventerà un vero e proprio impero a partire appunto dal diciannovesimo secolo.

The Division 2 e Rainbow Six: Siege

Tom Clancy's The Division 2 (9,90 euro anziché 29,99) ci catapulta nuovamente nello scenario post-apocalittico della serie Ubisoft, ad alcuni mesi dagli eventi narrati nel primo episodio. Il conflitto si è spostato in questo caso a Washington D.C., ultima roccaforte del potere politico, che viene presa di mira da pericolosi gruppi terroristici che puntano a impossessarsi di ciò che resta delle istituzioni americane dopo la diffusione del virus che ha decimato la popolazione.



Nei panni di un agente della Divisione, dovremo esplorare le strade della capitale insieme alla nostra squadra e portare a termine una sequenza di incarichi man mano più pericolosi, sfidando un intero esercito ostile mentre proteggiamo i superstiti ricorrendo alle solide meccaniche sparatutto con elementi RPG confezionate dagli sviluppatori di Massive Studio. E se l'esperienza vi stuzzica, potete approfittare degli sconti per acquistare l'edizione Warlords of New York (39,99 euro anziché 59,99), che include l'ultima, coinvolgente espansione.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege non ha bisogno di presentazioni, e con gli Sconti di Primavera può essere vostro davvero per pochi spiccioli: la standard edition del gioco viene via ad appena 8 euro anziché 19,99, ma sono soprattutto le edizioni più ricche a destare interesse, vista l'ampia quantità di nuovi contenuti introdotti nel corso del tempo.



La Deluxe Edition (9,90 euro anziché 29,99) include il gioco base, gli Operatori dell'Anno 1 e gli Operatori dell'Anno 2, mentre la Gold Edition (30,24 euro anziché 54,99) aggiunge a quella dotazione anche il ricco Year 5 Pass. C'è infine la Ultimate Edition (46,74 euro anziché 84,99), ovverosia la versione più completa in assoluto con gioco base, gli Operatori dei primi quattro anni e lo Year 5 Pass.