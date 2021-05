Call of Duty: Warzone, Rambo e John McClane confermati con data di uscita

Call of Duty: Warzone ha annunciato l'arrivo di Rambo e di John McClane, l'eroe della serie Die Hard, come nuovi Operatori: la data di uscita dei due personaggi è fissata al 20 maggio.

Activision ha dunque confermato le voci riguardanti appunto il debutto all'interno di Call of Duty di Rambo e di John McClane, due dei più iconici eroi dei film d'azione degli anni '80.

Come da tradizione, l'importante debutto non avverrà unicamente nel battle royale Call of Duty: Warzone, ma anche nelle modalità online di Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Mobile.

Resta da capire se la simpatica iniziativa dedicata ai classici degli anni '80 si limiterà a questi due personaggi o vedrà l'arrivo più avanti di ulteriori figure iconiche, cosa che appare sempre più probabile.