Call of Duty: Warzone, lo streamer CouRageJD potrebbe abbandonarlo presto: perché?

Ogni titolo del momento ha i suoi fan, i suoi pro player, i suoi streamer: è un amore che dura per qualche tempo, e poi si spegne. Anche per motivi lavorativi, le varie personalità del settore devono passare ad altro. E oggi vi parliamo di CouRageJD, che potrebbe presto abbandonare Call of Duty: Warzone, benché il Battle Royale di Activision sia al culmine della notorietà.

Ma perché dovrebbe abbandonarlo? Intanto è bene ricordare che l'informazione arriva da canali ufficiali, precisamente dai social network di Jack Dunlop, il ben noto streamer noto presso i fan come CouRageJD. Il membro del team competitivo 100 Thieves più volte in passato ha espresso le sue dure considerazioni circa Call of Duty: Warzone: pare abbia quasi raggiunto il punto di non ritorno. Le motivazioni principali sono la presenza di hacker e cheater, da sempre tallone d'Achille di Call of Duty: Warzone, e il matchmaking.

Lo scorso 25 agosto 2020, ad esempio, scrisse su Twitter: "Ho smesso di giocare a Warzone da 10 giorni. Sono tornato per un paio di partite ed erano tutti dei fenomeni... il matchmaking basato sulle abilità è così divertente!". Detto con ironia, ovviamente.

Ancora più drastiche le ultime dichiarazioni, recentissime. "Warzone mi ha esaurito a tal punto", ha dichiarato Courage, "che presto diventerò un videogiocatore di Fortnite e basta, ancora una volta".

Del resto Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, grazie alla presenza di una grande collaborazione con Marvel e Disney, potrebbe davvero riportare presso Epic Games molti giocatori passati a Warzone negli ultimi mesi. Staremo a vedere quale sarà il destino di Call of Duty: Warzone.

Warzone has me so tilted right now I'm about to become a Fortnite only gamer again — Jack "CouRage" Dunlop (@CouRageJD) September 1, 2020