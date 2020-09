Mafia: Definitive Edition è il gioco più atteso di settembre 2020

Dopo una rutilante estate, il mercato videoludico continua di gran carriera verso l'autunno più caldo degli ultimi anni che sarà segnato dall'arrivo delle console next gen, se tutto va bene. Tralasciando il fatto che non sappiamo ancora assolutamente nulla su date di uscita e prezzi delle nuove console, infatti, possiamo intanto apprezzare la grande quantità di giochi che continuano ad arrivare sul mercato, come dimostra anche questa elezione del gioco più atteso del mese, per quanto riguarda settembre 2020. Alla fine, come successo anche per l'elezione del gioco del mese di agosto 2020 ricaduta su Microsoft Flight Simulator, le scelte di redazione e lettori sono convogliate su uno stesso titolo in particolare, ovvero Mafia: Definitive Edition in questo caso, evidentemente il più atteso un po' da tutti, ma la lista di candidati era veramente ampia anche in questo caso.

Strategici, sportivi, RPG, platform e action adventure di vario tipo affollano anche questo mese, ricordandoci che anche se l'estate passa i videogiochi sembrano restare sempre al loro posto, a prescindere anche dai cambi di generazione, che oltretutto in questo caso contano su una continuità inedita tra vecchie e nuove console. Anche questo aspetto è da tenere in considerazione: tra le conseguenze positive della retrocompatibilità della next gen c'è infatti il fatto che sviluppatori e publisher non si trovano a dover fare calcoli ed eventualmente spostare più di tanto i propri titoli pensando ai cambiamenti tecnologici, visto che i giochi in uscita dovrebbero poter comunque essere fruiti anche sulle nuove console. Andiamo dunque a scoprire come sono andate le votazioni sul gioco più atteso per questo settembre, con i due consueti sondaggi paralleli.