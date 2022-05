Citizen Sleeper: il trailer di lancio segnala l'uscita oggi, anche su Xbox Game Pass

Citizen Sleeper torna a mostrarsi con un trailer di lancio, che ricorda come il gioco sia disponibile da oggi su PC, Xbox e Nintendo Switch, con uscita al day one direttamente nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Abbiamo parlato in maniera più approfondita di Citizen Sleeper nell'anteprima pubblicata lo scorso ottobre e ora è il momento di provarlo in versione definitiva. Si tratta di un gioco di ruolo ad ambientazione fantascientifica che si propone il difficile intento di riproporre, in ambito videoludico, la libertà e le diverse possibilità dell'RPG "carta e penna", frutto della mente di Gareth Damian Martin, autore in precedenza dell'affascinante In Other Waters.

Come riportato nella nostra anteprima, il gioco è ambientato su una vecchia stazione spaziale chiamata Erlin's Eye, in cui dei reietti cercano di sfuggire dalla spietata macchina del capitalismo interplanetario. Il o la protagonista del gioco è un o una Sleeper, sostanzialmente una coscienza umana digitale in fuga che non vuole farsi catturare dal conglomerato Essen-Arp, che la reclama come sua proprietà.

Il giocatore deve essenzialmente partecipare alla vita di Erlin's Eye per cercare di sopravvivere, sfuggendo al contempo ai suoi inseguitori. Tutto questo si traduce nello svolgere dei lavori per mantenersi, nello schierarsi con le varie fazioni presenti, nel curare e migliorare il proprio corpo per non farlo morire e nel prendere tutta una serie di decisioni che avranno un impatto determinante sulla storia.