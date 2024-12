Come gira Call of Duty: Black Ops 6 su PS5 Pro? Vediamo l'analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato la consueta analisi tecnica al fine di illustrare come gira Call of Duty: Black Ops 6 su PS5 Pro. Ebbene, pare proprio che sulla nuova console Sony lo sparatutto prodotto da Activision abbia ricevuto dei miglioramenti importanti.

In generale la qualità grafica risulta superiore nella modalità a 60 fps, l'impiego della PlayStation Spectral Super Resolution consente di raggiungere i 4K in maniera brillante ed è stata introdotta anche un'opzione VRR "anti lag" che spinge verso frame rate superiori sugli schermi a 120 Hz.

Digital Foundry parla, nello specifico, di risoluzione migliorata per le ombre e di un potenziamento dell'illuminazione globale che prova a simulare i risultati di un path tracing andando ad aumentare non di poco il realismo delle sequenze di gameplay su PlayStation 5 Pro. Anche occlusione ambientale e i riflessi in screen space reflection appaiono migliorati sulla nuova console Sony.

Tornando alla risoluzione, Call of Duty: Black Ops 6 gira su PS5 Pro a 1440p dinamici nativi che vengono appunto upscalati a 2160p utilizzando la PSSR: anche stavolta i risultati non sono sempre perfetti e c'è qualche piccola incertezza, ma alla fine dei conti il gioco si comporta benissimo in tale frangente.