Il cosplay di 2B da NieR: Automata firmato da puutin_cos sembra uscito direttamente dal gioco

Sono passati ormai sette anni dal lancio di NieR: Automata nei negozi, ma il gioco continua ad avere un grande seguito di appassionati, anche grazie al recente adattamento anime, con tanti giocatori che sperano in un nuovo capitolo della serie. I personaggi nati dalla mente di Yoko Taro sono molto gettonati anche tra i cosplayer, come ci dimostra il cosplay di 2B realizzato da puttin_cos che potrete ammirare qui sotto.

YoRHa No. 2 Type B, abbreviato in 2B per gli amici, è una dei protagonisti principali NieR: Automata. È un androide da combattimento creato per far parte della squadra YoRHa, un'unità di fanteria automatizzata progettata per riconquistare la Terra dagli alieni invasori e garantire un futuro all'umanità. Il personaggio è riuscito ad affascinare milioni di giocatori, grazie al suo aspetto elegante e distintivo, con un abito nero e una benda sugli occhi.