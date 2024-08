Crimson Desert sarà alla Gamescom 2024 con una demo, ecco i dettagli da Pearl Abyss

Stando alle informazioni condivise dallo studio sudcoreano, questa versione di prova metterà in risalto le meccaniche da action di Crimson Desert, con i giocatori che impersoneranno Kliff come personaggio giocabile. La demo si aprirà nel mezzo del caos di un campo di battaglia, con un tutorial che illustrerà nel dettaglio le meccaniche base del gioco, come attacchi, parate, schivate e abilità speciali.

Una demo, 4 boss

Dopodiché, i giocatori verranno trasportati in un'area misteriosa dove potranno decidere quale affrontare tra i quattro boss unici a disposizione, con gli scontri che si svolgeranno in location differenti, da zone innevate a vaste pianure. Ogni boss sarà caratterizzato da meccaniche e stili di combattimento differenti, offrendo una sfida sempre nuova ogni volta che si rigioca la demo. Inoltre, i giocatori potranno combinare vari elementi, come la spada e scudo di Kliff, l'arco e varie abilità per dare vita a un moveset differente.

Ovviamente questi dettagli dovrebbero interessare maggiormente chi avrà la fortuna di provare con mano la demo direttamente alla Gamescom, ma servono anche a offrire un contesto di questa versione di prova di Crimson Desert in vista dei probabili video che spunteranno in rete durante la kermesse di Colonia o magari in vista di una versione pubblica che verrà lanciata dopo la manifestazione.

Crismon Desert al momento è in sviluppo per PC e altre piattaforme ancora da svelare, così come la data di uscita. In precedenza un leaker aveva suggerito l'uscita nei primi mesi del 2025. Nel frattempo potete ingannare l'attesa con il nostro speciale con tutte le novità emerse dalla Gamescom dello scorso anno.