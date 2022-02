Crossfire: Legion: demo disponibile allo Steam Next Fest, con la terza fazione appena annunciata

Prime Matter e Smilegate hanno annunciato la disponibilità di una nuova demo di Crossfire: Legion, pubblicata in occasione dello Steam Next Fest. Consente di provare la terza fazione, annunciata proprio nelle scorse ore: New Horizon.

Crossfire: Legion è uno strategico in tempo reale ambientato nell'universo di Crossfire, uno degli sparatutto in prima persona più giocati al mondo. La demo dello Steam Next Fest offre tra le altre cose tre mappe. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale.

Combatti su tre mappe impegnative in diverse ambientazioni, scegli una delle tre fazioni e prendi il controllo del loro comandante!

I fan del gioco conoscono già due delle fazioni, ma oggi incontreranno la terza fazione - New Horizon - un sindacato globale di società intente a trascendere i limiti dell'umanità attraverso il progresso, l'implementazione e l'integrazione dell'IA.

Oltre a New Horizon le altre fazioni sono:

• Global Risk - un'organizzazione mercenaria incaricata dai governi mondiali di risolvere casi e controversie globali mantenendo il controllo sulle risorse del pianeta.

• Black List - un gruppo di mercenari separatisti e segreti di membri disillusi dalle politiche corrotte di Global Risk.