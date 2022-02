Triangle Strategy: i personaggi della demo

La Prologue Demo di Triangle Strategy è disponibile ormai da un po' di giorni: annunciata durante il Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, ci ha permesso di giocare senza limitazioni fino al Capitolo 3, andando a scoprire non solo le meccaniche di gioco, ma anche importanti dettagli sul background narrativo dell'attesa opera di ArtDink e Square Enix. Ora, se volete saperne di più sul gameplay di questo strategico a turni vi rimandiamo al nostro provato di Triangle Strategy, dove abbiamo analizzato le novità rispetto alla Debut Demo; se invece siete interessati alla trama, beh, siete nel posto giusto. Qui infatti vi presenteremo i personaggi principali incontrati in questi primi capitoli dedicati interamente al world building, così da darvi un'idea degli intrighi che troverete ad aspettarvi il 4 marzo 2022, quando il gioco uscirà in esclusiva su Nintendo Switch. E già da questi primi accenni siamo sicuri che capirete perché abbiamo accostato il gioco a Il Trono di Spade. Seguiteci, dunque, mentre vi presentiamo i partecipanti di questo nuovo gioco del trono.

Lord Serenoa Serenoa è il protagonista di Triangle Strategy World building, dicevamo, ovvero la spiegazione delle regole del mondo di Nortelia e del suo delicato equilibrio politico dopo la guerra del Sale e del Ferro. Si legge molto in questa fase, e si ascolta altrettanto, visto che sia il doppiaggio inglese, sia la localizzazione italiana dei testi sono ugualmente validi. Se decideste di provare la demo non preoccupatevi troppo di questo aspetto: non sarete infatti costretti a rigiocare tutto da capo all'uscita del gioco, visto che i salvataggi potranno essere trasferiti nella versione definitiva. La demo tratteggia anche il carattere dei tantissimi attori di questo dramma shakespeariano Il primo personaggio di cui facciamo la conoscenza è Lord Serenoa, figlio di Simon, signore della casata Wolfhort. Ben presto veniamo a conoscenza del fatto che i Wolfhort sono fedeli vassalli dei regnanti di Glenbrook, la nazione più dedita al commercio di Nortelia, nonché braccio armato della corona. Forse è per questo che sembrano i più interessati a mantenere la pace: d'altronde si sa, le battaglie non fanno bene al commercio. Serenoa è giovane, idealista e si dimostra da subito interessato al bene della sua gente. La sua gentilezza è evidente, così come il suo carattere posato e curioso, che lo porta a provare sincero interesse verso le culture degli altri regni. È leale ai signori di Glenbrook e ha un forte legame con Roland, esuberante principe cadetto che spesso e volentieri si trova a disobbedire ai dettami paterni.

Del suo enturage fanno parte anche l'intendente Benedict, braccio destro del padre, e la sua assistente, Anna; Erador, chiassoso e gioviale capitano delle guardie, molto affezionato a Serenoa; e Frederica di Aesglast, sua promessa sposa.

Frederica di Aesglast La schermata di selezione dell'attacco in Triangle Strategy Proprio Frederica è il secondo personaggio importante in cui ci imbattiamo. Figlia illegittima del sovrano di Aesglast, regno che controlla l'estrazione del ferro, arriva a Glenbrook nell'ambito di un matrimonio combinato pensato per rinsaldare l'alleanza tra i due regni. Un accordo in realtà piuttosto conservatore, visto che nessuna delle due parti ha voluto proporre di legare i principi dei regni, ripiegando sull'erede di un importante casato e sulla figlia di una concubina. Per di più una Roseliana, etnia a quanto pare invisa a buona parte delle genti di Nortelia. Le origini di Frederica sono probabilmente alla base della sua marcata insicurezza e della sua condiscendenza. Sono però anche i motori della sua gentilezza e della sua voglia di riscatto, che l'hanno resa una provetta maga del fuoco. A badare alla sua formazione ha pensato infatti la guaritrice Geela, curatrice originaria di Sabulos, nonché attendente della giovane principessa.

Principe Roland Gleenbrook Una sequenza di Triangle Strategy Al principe Roland Gleenbrook abbiamo già accennato: cavaliere figlio di re Basil e principe cadetto, pensa di non valere abbastanza e si caccia spesso nei guai. Ha rapporti tesi con il padre, re Basil, e con il fratello maggiore, Fradel. I due si trovano spesso a battibeccare a causa delle loro divergenze, che si concretizzano in una visione più pragmatica e cinica del potere del più grande di lui. Ha invece un rapporto più affettuoso con la sorella Cordelia, con cui condivide la frustrazione per le poche attenzioni ottenute dal padre. Vista la sua indole ribelle, gli è stata affidata una guardia del corpo personale, Huguette, un'arciera membro degli Scudi del Re.

Altre figure di Glenbrook La città hub di Wolfhort in Triangle Strategy Tra i personaggi incontrati a Glenbrook non possiamo non citare il nobile Patriat e l'insigne membro del consorzio commerciale di Nortelia, Clarus: scambiamo con loro solo poche battute nelle fasi introduttive, ma siamo sicuri che avranno un ruolo determinante nelle vicende. Ser Maxwell, campione di Glenbrook e maestro di Roland, che dà subito prova della sua forza poderosa, ma rimane in larga parte avvolto nel mistero. Infine, il bandito Travis e sua figlia Trish, due nemici forse minori, ma che ci danno l'idea di poter tornare alla ribalta nel corso dell'avventura.

I nobili di Aesglast La mappa di Nortelia in Triangle Strategy Le vicende dei primi capitoli ci permettono di fare la conoscenza anche di alcuni notabili degli altri due regni. Tra i signori di Aesglast citiamo lo Scudo Insanguinato, Avlora Aesglast, donna guerriera capace e orgogliosa, che pare la più diplomatica tra i fratelli del comandante Gustadolv. Di certo lo è più dei due suoi spocchiosi fratelli, ser Taras e Lady Erica, particolarmente antipatici soprattutto per il loro atteggiamento nei confronti di Frederica. Taras tra l'altro è da poco divenuto Cancelliere, cosa che ha accentuato la sua rivalità con suo cugino Dragan. Quest'ultimo è un giovane ambizioso, che ha studiato alla Gran Biblioteca, ma regge poco l'alcol. Anche per questo scopriamo presto la sua voglia di lasciare un segno nella storia.