Cyberpunk 2077 sarà disponibile su GeForce Now sin dal lancio

Nvidia ha confermato oggi che Cyberpunk 2077, l'attesissimo gioco di ruolo di CD Projekt RED, sarà disponibile attraverso il servizio di gaming in streaming GeForce Now sin dal lancio dal gioco.

Il colosso della tecnologia ha voluto ribadire questa notizia, un po' per ricordare a tutti dell'esistenza del suo servizio di gaming in streaming e dell'arrivo di questo Tripla A, un po' perché il precedente annuncio era stato fatto prima del rinvio del gioco.

Nonostante il gioco di ruolo di CD Projekt RED abbia un grande legame con Microsoft e Xbox Series X, su PC i giocatori potranno contare anche su GeForce Now. In altre parole, tutti coloro che acquisteranno il gioco potranno decidere di giocarlo in streaming attraversi i server di Nvidia, così da sfruttare anche le meraviglie grafiche possibili solo grazie alle schede video del colosso della tecnologia.

Questa si tratta, sicuramente, di una delle più importanti frecce nella faretra del servizio che, dopo le defezioni iniziali sta lentamente riguadagnando il supporto da parte degli sviluppatori. E il video pubblicato oggi sui social vuole proprio sottolineare questa evoluzione: oltre a tanti giochi già disponibili, come Fortnite e Control presto arriverà anche un vero e proprio tripla A con frame rate migliorato ed effetti attivi.

Cosa ne pensate? Proverete Cyberpunk 2077 su Nvidia GeForce Now?