Cyberpunk 2077: il mouse Razer Viper Ultimate in giallo è perfetto per Night City

CD Projekt RED e Razer hanno stretto una collaborazione per creare il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition, uno splendido mouse da gaming giallo in edizione limitata. Il modo giusto per esplorare Night City con stile.

Si tratta di una variante del più venduto Viper Ultimate ambidestro di Razer. È un mouse che offre prestazioni wireless stabili, il 25% più veloci rispetto alle altre tecnologie senza fili. Il Focus+ Optical Sensor di Razer consente di mirare e sparare con maggiore precisione. Il sensore è progettato con 20.000 DPI per una accuratezza di risoluzione fino al 99,6% e funzionalità intelligenti.

I Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione che offrono un tempo di risposta di 0,2 ms, assicurando che il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition offra velocità e precisione.

Con soli 74 grammi di peso, il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition supporta la tecnologia Razer Chroma RGB e dispone del Razer Chroma Mouse Charging Dock. Il costo del mouse è di € 179.99 ed è disponibile solo sullo store online di Razer.