Cyberpunk 2077: nuovi video, nuove immagini e nuovi dettagli dell'opera di CD Projekt RED

Qualche giorno fa abbiamo finalmente potuto provare Cyberpunk 2077 presso gli studi milanesi di Bandai Namco Italia. Per l'occasione abbiamo prodotto nuovi video e raccolto le nuove immagini dell'attesissima opera di CD Projekt RED. Ecco tutti i dettagli.

Cyberpunk 2077 è senza dubbio uno dei giochi più attesi dell'anno. Sarà perché è il nuovo, ambiziosissimo progetto degli autori di The Witcher 3: Wild Hunt o sarà perchè il nuovo rinvio di Cyberpunk 2077 ci ha preso in contropiede. Fatto sta che ora abbiamo ancora più voglia di giocarlo.





Innanzitutto vi consigliamo di guardare su Youtube la nostra video anteprima del gioco, con tutte le impressioni a caldo di Pierpaolo Greco e qualche immagine inedita del gioco. A corredo abbiamo anche pubblicato un lungo provato di Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di CD Projekt.

Vi bastino queste poche righe per capire di cosa stiamo parlando: "Cyberpunk 2077 è letteralmente gigantesco. In appena 4 ore di prova siamo riusciti probabilmente a scoprire e giocare una microscopica parte di tutto quello che potrà offrire ai giocatori nelle decine (centinaia?) di ore che richiederà per essere completato." Nei prossimi giorni pubblicheremo nuovi video di approfondimento, tenete quindi d'occhio le nostre pagine.

Le immagini pubblicate oggi sono tantissime: si va dai personaggi ai paesaggi e tutte trasudano stile, libertà e voglia di stupire da tutti i pori. Le ambizioni di CD Projekt RED non sembrano, quindi, essere uscite sminuite da questi rinvii, anzi.

Bando alle ciance, ecco le nuove immagini di Cyberpunk 2077. Cosa ne pensate?