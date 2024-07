Dark Souls Remastered e tutta la serie in offerta su Instant Gaming

Buone notizie per tutti gli appassionati di action-RPG, dal momento che Instant Gaming ha recentemente messo in offerta tutti e tre i capitoli di Dark Souls, partendo da Dark Souls Remastered che gode di un ottimo 52% di sconto, permettendoti di risparmiare oltre 20 euro a confronto dell'originale prezzo di listino. Se sei interessato ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo.

Dark Souls Remastered è disponibile in offerta all'incredibile prezzo di soli 19.51 euro (15.99 euro + IVA). Sono inoltre disponibili Dark Souls II: Scholar of the First Sin a soli 16.62 euro (13.62 euro + IVA) e Dark Souls III Deluxe Edition, in vendita a soli 38.48 euro (31.54 euro + IVA). Ti ricordiamo che si tratta in tutti i casi delle versioni Steam dei rispettivi titoli, per cui ti raccomandiamo di installare preventivamente l'apposito client per il corretto avvio del gioco.