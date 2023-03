Dead Island 2, nuove immagini del survival horror di Dambuster Studios

In occasione delle nuove preview uscite in queste ore, sono state diffuse anche nuove immagini di Dead Island 2, che mostrano l'evoluzione tecnologica attraversata dal gioco nella sua lunga genesi, che sembra finalmente essere arrivata a buon fine.

Le immagini mostrano varie situazioni di gioco, ma in generale hanno a che fare con zombie sanguinolenti vari all'interno di varie ambientazioni, o anche momenti di scene d'intermezzo tra i bizzarri personaggi che compongono il cast della storia, potete vederle nella galleria qui sotto.

Come abbiamo riferito nel nostro nuovo provato di Dead Island 2, il nuovo capitolo della serie si presenta come un titolo davvero molto interessante.

Il gioco ha assunto una struttura definibile come "wide linear", ovvero non un vero open world quanto piuttosto una zona di gioco allargata che consente diverse digressioni ma senza essere mai troppo ampia o dispersiva, fornendo dunque una progressione in linea di massima lineare ma che favorisce anche un'esplorazione aggiuntiva.

Una cosa che è emersa in maniera piuttosto evidente è la qualità della grafica raggiunta in questa produzione, probabilmente anche grazie a una maggiore "chiusura" dell'ambientazione che ha favorito una concentrazione su una quantità inferiore di elementi, ora più curati. Oltre a questo, il gameplay si basa ora su un sistema di combattimento rielaborato, pur rimanendo impostato su quello classico.

Anche la progressione è particolare, con carte abilità da applicare ai personaggi in una sorta di elemento ruolistico aggiuntivo. Qualche giorno fa, avevamo visto un trailer del gameplay esteso, che si aggiunge alle informazioni emerse in queste ore.