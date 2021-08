Dead Space: domani 31 agosto gli sviluppatori lo presenteranno in un live stream

Domani 31 agosto 2021, Motive Studios presenterà Dead Space, la sua ultima fatica, in un live stream dedicato. La trasmissione, di cui non conosciamo i contenuti precisi (si parla di dare uno sguardo allo sviluppo del gioco), sarà trasmessa alle 19:00 ora italiana sul canale Twitch di Motive.

Purtroppo, mancano completamente i dettagli su cosa attendersi. Quindi non sappiamo se vedremo un nuovo trailer, del gameplay, del gameplay commentato o altro. Sicuramente, trattandosi di un evento dedicato, qualcosa da vedere di Dead Space ci sarà.

Dead Space è il remake di un classico horror, nato sulla scia del successo di operazioni come Resident Evil 2 Remake. Il trailer di annuncio ha eccitato gli animi, ma non ha mostrato moltissimo di ciò che troveremo in gioco. Con la presentazione di domani si spera di saperne di più. Che venga annunciata anche la data di uscita? Difficile dirlo, a questo punto.

Per avere più informazioni, leggete la nostra anteprima di Dead Space, ma non prima di esservi appuntati che il gioco è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PS5.