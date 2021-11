Death Stranding, il BB Pod a grandezza reale disponibile da Kojima Productions

Un nuovo BB Pod di Death Stranding a grandezza reale è disponibile per il preorder sullo shop di Kojima Productions a partire da oggi, 8 novembre 2021. Il prezzo della replica è di 175,95€.

BB Pod, prenota sullo shop di Kojima Productions

Qualche tempo fa Hideo Kojima ha detto di usare la borsa come un BB e di far finta di essere in Death Stranding, e fra qualche settimana i suoi tantissimi fan potranno fare altrettanto... ma con un vero e proprio BB Pod.

Come si può vedere nelle immagini qui sotto, il prodotto appare particolarmente dettagliato, una perfetta riproduzione del BB che si vede in Death Stranding (qui la recensione) e dotato finanche di una luce LED alimentata da due batterie AAA.

Ricorderete naturalmente che non si tratta del primo BB Pod mai prodotto, ma di una versione alternativa e migliorata rispetto a quella inclusa della Collector's Edition del gioco, pubblicata esattamente due anni fa.