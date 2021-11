Mass Effect: BioWare celebra i 14 anni della serie con varie iniziative per l'N7 Day

Abbiamo già visto un artwork del nuovo episodio da BioWare per l'N7 Day , ma ci sono anche tante altre novità su Mass Effect previste per la celebrazione del 14esimo anniversario della serie nell'N7 Day 2021, come potete vedere sul blog ufficiale dedicato alla serie.

Trovate tutte le indicazioni a questo indirizzo sul sito ufficiale di Mass Effect. Oltre a queste novità, ci sono anche nuovi prodotti di merchandising sul Gear Store con repliche, stampe e capi di abbigliamento a tema, oltre ad accessori per PC e altro.

Mass Effect: un'infografica sulle statistiche di utilizzo

Interessante anche notare dati e statistiche emerse sull'utilizzo di Mass Effect: Legendary Edition nell'infografica riportata anche qui sopra: per esempio, vediamo come la grande maggioranza dei giocatori abbiano optato per modificare il nome di Shepard, quale sia il finale scelto dalla maggior parte degli utenti per Mass Effect 3, con che percentuali sono state effettuate altre scelte importanti nella serie. Emerge anche il fatto che il compagno di squadra più utilizzato nel gruppo sia generalmente Garrus, seguito da Grunt, Jacob e Miranda.