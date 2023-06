Death Stranding, il film: Hideo Kojima non sarà regista ma si occuperà un po' di tutto il resto

Considerando lo stile e i gusti di Hideo Kojima, potrebbe stupire che non sia lui a dirigere il film di Death Stranding, ma possiamo comunque stare tranquilli sul fatto che sia fortemente coinvolto in praticamente tutto il resto: produzione, supervisione, scrittura e altro.

Come ben sappiamo, la presenza di Hideo Kojima è pervasiva nei suoi videogiochi, tanto da creare anche veri e propri meme in cui il nome del designer compare praticamente in tutti i ruoli creativi e relativi allo sviluppo, andando nemmeno tanto lontani dalla realtà, a dire il vero.



Nonostante questo, Kojima non sarà regista del film di Death Stranding, come ha chiarito lui stesso attraverso un recente tweet, riferendo comunque di essere "profondamente coinvolto" in tanti aspetti creativi e produttivi del film. "Per essere chiari, sono profondamente coinvolto nella produzione, supervisione, scrittura, studio visivo, di design e dei contenuti dell'adattamento in film di Death Stranding, solo che non ho a che fare con la regia", ha riferito Kojima.

Tuttavia, non sappiamo ancora chi sia il regista scelto per Death Stranding, ma considerando l'attenzione del game designer al mondo del cinema è possibile che si tratti anche di un nome di un certo rilievo. Per il resto, sappiamo che il film è ormai confermato e che la pellicola è co-prodotta da Hideo Kojima stesso e Alex Lebovici, mentre restiamo in attesa di ulteriori informazioni.