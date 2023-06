Clockwork Revolution di inXile è sviluppato dagli autori di Arcanum, un classico dei cRPG

Gli esperti del genere l'avranno già notato guardando i nomi comparsi alla presentazione, ma con alcuni tweet da parte dei diretti interessati è emerso con più sicurezza come Clockwork Revolution, il nuovo gioco di InXile per Xbox e PC, è sviluppato dagli autori di Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, vero e proprio classico dei cRPG.

Oltre ai già noti Brian Fargo e Jason Anderson, tra le menti principali dietro a Clockwork Revolution c'è anche Chad Moore, di fatto costituendo un trittico davvero interessante e riunendo in particolare due personaggi di Troika Games - Anderson e Moore - che sono stati fondamentali per la creazione di Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura.



Questo rientra proprio in quanto era emerso in precedenza anche nelle voci di corridoio sul nuovo gioco di inXile, che sembrava proprio inserirsi nel solco di Arcanum fin da quando si è iniziato a parlare di ambientazione steampunk.

Uscito nel 2001, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura è un RPG con inquadratura isometrica che ha rappresentato una delle prime produzioni maggiori basate sull'immaginario steampunk, sdoganandolo nel mondo dei videogiochi con una notevole cura nel world building e nello studio dell'estetica.

In molti hanno pensato subito alla vicinanza con BioShock Infinite guardando il trailer di presentazione di Clockwork Revolution all'Xbox Games Showcase, e non c'è dubbio che in termini estetici inXile abbia guardato anche al titolo di Irrational Games, ma le sue radici sono saldamente collegate ad Arcanum, che diversi anni prima aveva già proposto un mondo simile in termini di tecnologia, organizzazione sociale ed estetica.

Nei giorni scorsi, Brian Fargo ha spiegato che Clockwork Revolution sarà un vero RPG con statistiche e dettagli.