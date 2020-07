Death Stranding è stato pensato per girare a 60FPS e con le DirectX 12

Parlando con Digital Foundry, il technical director di Death Stranding Akio Sakamoto ha detto che il gioco è stato pensato per girare a 60FPS. Per questo motivo è stato così felice di poter raggiungere questo obiettivo grazie alla conversione PC. Un conversione che, per rendere al meglio, sfrutta le API grafiche di Microsoft: le DirectX 12.

Per festeggiare l'arrivo di Death Stranding su PC, Kojima Production ha rilasciato diverse interviste nelle quali parla delle sfide incontrate durante la conversione. Il team giapponese, infatti, è celebre per spingere al limite l'hardware sul quale lavora e Death Stranding, con l'eccezionale rendering dei personaggi e degli ambienti, non fa eccezione. Solo che su PS4 il team ha dovuto rinunciare a qualcosa.

Quando gli hanno chiesto qual è la novità tecnica più interessante di questa conversione, il technical director Akio Sakamoto ha risposto "Gli alti frame-rate! Avendo noi disegnato il gioco per girare a 60FPS, questa è una caratteristica di cui sono molto fiero. Ovviamente il gioco non è legato a questo frame-rate e si possono raggiungere anche frequenze più alte."

Un'altra informazione interessante è che lo studio abbia scelto le API di Microsoft per portare il Decima Engine, il motore grafico sviluppato con Sony, su PC. Questo anche alla luce del fatto che le versioni più vecchie di questo tool giravano con le OpenGL: l'utilizzo delle Vulkan sembrava, quindi, il più logico.

In realtà, giunto il momento di decidere come procedere il team, avendo sentito AMD e Nvidia, ha ripiegato sulle DirectX 12, così da poter mantenere la qualità della versione PS4 immutata e anzi provare a fare di meglio. Ad influenzare la scelta ha partecipato, anche, la mancanza di informazioni che in quel momento c'era in merito alle Vulkan.

Per sapere come è venuta la conversione di Death Stranding su PC vi consigliamo la nostra recensione.