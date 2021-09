Deathloop su PS5 e PC, disponibile da oggi il nuovo gioco di Arkane Studios

Deathloop, il nuovo gioco sviluppato da Arkane Studios, è disponibile a partire da oggi su PS5 e PC, come conferma il comunicato stampa rilasciato da Bethesda con tutti i dettagli su questa originale e avvincente esperienza.

A qualche ora di distanza dal trailer di lancio, Deathloop arriva dunque nei negozi e rivela finalmente la propria natura di affascinante mix fra azione e sparatutto, arricchita da un'ambientazione davvero peculiare: un'isola intrappolata in un loop temporale.

"Deathloop sfrutta la potenza di PS5 con una grafica straordinaria e caricamenti rapidi grazie all'unità SSD ad altissima velocità, mentre il controller DualSense mette i suoni e le sensazioni di Blackreef letteralmente a portata di mano", si legge nel comunicato.

"A nome di tutto il team di Deathloop di Arkane Lyon e Bethesda, speriamo che il gioco ti diverta e che ti unirai a noi per celebrare l'amore che abbiamo riversato in esso", ha dichiarato il game director Dinga Bakaba.

"Deathloop è qualcosa di nuovo per Arkane Lyon, e abbiamo messo tutto il nostro impegno per creare un'esperienza memorabile diversa da qualsiasi cosa creata prima." Un esperimento riuscito, a giudicare dai primi voti entusiasmanti per Deathloop.

"L'avvincente rompicapo assassino di Deathloop vede i giocatori nei panni di Colt, che soffre di amnesia ed è intrappolato sull'isola di Blackreef bloccata nel tempo. Mettendo insieme gli indizi, i giocatori scopriranno come completare il timeloop perfetto, eliminando otto "Visionari" in un solo giorno."

"Inoltre, i giocatori possono approfittare della modalità multigiocatore e indossare i panni di Julianna, assassina rivale e arcinemica di Colt, per proteggere il timeloop."