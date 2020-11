Demon's Souls PS5: la patch 1.003.000 arriva oggi

Demon' Souls è senza dubbio uno dei giochi di lancio più desiderati di PlayStation 5. Nonostante sia un remake, però, il gioco di Bluepoint Games non è libero da imperfezioni e difetti. Per questo motivo lo sviluppatore sta per pubblicare oggi la patch di gioco 1.003.000. Il peso di questo aggiornamento, 277,1MB, e la numerazione non fanno pensare ad un update maggiore, ma ad un intervento di emergenza nell'attesa di pubblicare un aggiornamento che vada ad aggredire i problemi in maniera più puntuale.

Avete letto la nostra recensione di Demon's Souls per PS5? Su Metacritic ha un voto medio più alto dei soulslike di FromSoftware.

Sfortunatamente al momento non si hanno i dettagli dell'aggiornamento 1.003.000 di Demon's Souls per PlayStation 5. La console next-gen di Sony, infatti, non ha più la comodissima funzione per conoscere i contenuti dei diversi update di gioco e lo sviluppatore non ha distribuito una nota ufficiale. Tutto quello che sappiamo deriva dall'analisi su Reddit da parte dei giocatori, che stanno verificando se i problemi maggiori sono stati risolti.

Sfortunatamente sembra che il problema CE-108255-1 sia ancora presente, così come i bug maggiori del gioco. Nell'attesa di scoprire qualcosa di più di questo update o di avere notizie di aggiornamenti più consistenti, vi chiediamo di condividere con noi la vostra esperienza di gioco. Avete scaricato la patch? E notato dei cambiamenti?