Demon's Souls: su PS5 ci si potrà teletrasportare direttamente dalla dashboard

Sembra che in Demon's Souls ci si potrà teletrasportare direttamente utilizzando la dashboard di PS5. La nuova console di Sony, infatti, è stata costruita intorno ad un innovativo sistema operativo integrato che consente, attraverso i riquadri di Attività del Control Center, di balzare direttamente in punti specifici dei giochi, solitamente legati ai trofei. Anche in Demon's Souls, dove si può saltare da un'Arcipietra all'altra in qualunque momento.

A svelare questa funzionalità è stato Lance McDonald, un esperto del mondo dei Souls che in questi giorni sta spolpando il remake di Bluepoint Games. "In Demon's Souls, potete teletrasportarvi tra tutte le arcipietre sbloccate dove ci sono ancora boss da sconfiggere utilizzando la dashboard di PlayStation 5. Non avete neppure bisogno di caricare il salvataggio, funziona dalla schermata del titolo." E per far capire la velocità dell'operazione, McDonald aggiunge anche la comparazione coi tempi di caricamento su PS3.

Un sistema molto comodo, forse troppo, dato che potrebbe persino modificare alcuni equilibri del gameplay. "Credo che questo renda il Nexial Binding inutile, dal momento che potete teletrasportarvi verso un'Arcipietra e poi tornare al Nexus senza perdere le vostre anime. Tecnicamente, può essere usato per qualche tipo cheat", ha concluso l'esperto.

Nel frattempo i primi voti di Demon's Souls parlano di un capolavoro.

I guess this probably makes the Nexial binding useless, since you can just warp to an archstone and then return to the nexus without losing your souls, so this can be used for some sneaky cheating technically.