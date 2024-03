Den of Wolves, dietro le quinte del trailer con il padre di Payday

Den of Wolves è stato presentato tempo fa con un trailer che il creative director del gioco, Ulf Andersson, creatore della serie Payday, ha voluto analizzare in questo interessante dietro le quinte.

Annunciato lo scorso dicembre, Den of Wolves è un heist game in cui dovremo controllare bande di criminali impegnate a portare a termine colpi sempre più importanti e ad affrontare fazioni rivali sullo sfondo di Midway City.

In questo video, Andersson ripercorre le sequenze del trailer d'esordio, in cui vediamo una figura misteriosa utilizzare un'avanzata tecnologia per entrare nella mente di un prigioniero ed estrapolare le informazioni necessarie per effettuare nuove operazioni.