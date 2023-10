Diablo 4 giocabile gratuitamente su Battle.net per Halloween

Dettagli sulla prova gratuita

Durante il periodo gratis, già attivo, il limite per il personaggio è il livello 20, ma si ha comunque accesso a tutti i contenuti del gioco. Tutti i progressi fatti con la versione di prova saranno trasportabili in quella completa, acquistabile con uno sconto del 25%. Quindi è possibile acquistare l'edizione standard per 52,49€ invece di 69,99€, quella Digital Deluxe per 67,49€ invece di 89,99€ e quella Ultimate per 74,99€ invece di 99,99€.

Se vi interessa, potete partire da questa pagina per avviare la prova gratuita, che richiede obbligatoriamente Battle.net per funzionare. Sempre da lì potete acquistare il gioco.

Se volete ulteriori dettagli su cosa vi aspetta, leggete la nostra recensione di Diablo 4.

Stando a quanto annunciato da Microsoft relativamente ai giochi di Activision Blizzard King, Diablo 4 potrebbe entrare nel servizio in abbonamento Game Pass nel 2024, in una data ancora non specificata.