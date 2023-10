Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: CD Projekt non ha mai preso in considerazione un DLC post finale

Cyberpunk 2077 è stato ampliato con una nuova espansione, come ben sapete. Si tratta di Phantom Liberty, che permette di scoprire nuove storie legate a Night City. In termini narrativi, questo DLC si posiziona nel corso del gioco e non dopo il finale dell'avventura. CD Projekt RED ha spiegato a questo riguardo che non ha mai preso in considerazione la realizzazione di un'espansione che andasse oltre il finale del gioco base.

Parlando durante un Q&A con PCGamer riguardo allo sviluppo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Sarzynski ha dichiarato quanto segue: "Abbiamo preso in considerazione un paio di altri scenari. Ma nessuno di essi era una continuazione della storia principale del gioco. I finali sono troppo diversi per avere un unico filo conduttore post-storia principale che abbia senso per tutti. [Volevamo evitare] di sceglierne uno e invalidare le scelte degli altri."

CD Projket RED prosegue poi con una dichiarazione sui finali del gioco che potrebbe essere ritenuta spoiler, quindi evitiamo di condividere le parole esatte. Il senso è però che la compagnia è soddisfatta di tutti i finali inseriti e non aveva intenzione di far perdere loro valore creando un'espansione di Cyberpunk 2077 che sceglie un singolo finale come canonico.