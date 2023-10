Iron Man: il gioco di EA e Motive ora può contare sul famoso scrittore Ryan North

"Non è un segreto che io ami Iron Man e che abbia scritto con passione su Tony Stark ogni volta che ne ho avuto l'occasione. Quindi sono molto felice di poter dire che faccio parte del team di scrittura del prossimo gioco di IRON MAN di Motive Studio. P.S.: non siete ancora pronti per quanto sarà incredibile questo gioco."

Chi è Ryan North in Marvel

Ryan North è uno scrittore canadese famoso per aver lavorato per la serie a fumetti di Adventure Time e per The Unbeatable Squirrel Girl, eroina Marvel che ha tutti i poteri di uno scoiattolo e che non viene mai sconfitta. Ha lavorato anche sui Fantastici 4.

Non ha mai realizzato una storia dedicata ad Iron Man, ma il personaggio è apparso nelle sue opere. Secondo le dichiarazioni, North ama Iron Man quindi questo pare essere un progetto che lo appassionerà.

Considerando che Motive Studios sta ancora aggiungendo membri al team di scrittura, possiamo supporre che i lavori su Iron Man siano ancora lontani dalla conclusione. Il team ha però incaricato un gruppo di utenti di fornire feedback sul gioco.