Diablo 4: il primo Public Test Realm è aperto da oggi, per provare le novità in anticipo

Come era stato annunciato da Blizzard, il primo Public Test Realm di Diablo 4 è ufficialmente aperto da oggi e rimarrà disponibile fino al 9 aprile, consentendo di provare alcune delle novità in arrivo con la Stagione 4 con un certo anticipo sul lancio degli aggiornamenti in versione definitiva.

La Stagione 4 contiene diverse variazioni importanti al gameplay di Diablo 4, oltre ad aggiustamenti tecnici e di varia natura, pertanto risulta un aggiornamento molto atteso dalla community, dunque la possibilità di provarne le novità attraverso un PTR è particolarmente gradita, sebbene il fatto che il realm sia destinato a rimanere aperto solo una settimana ha già generato varie critiche.

All'interno del PTR sarà possibile sperimentare il nuovo evento Helltide Reborn, i dungeon Pit of Artificers incentrati soprattutto sul crafting e diversi aggiornamenti anche alla gestione dei boss.