Disney+: La Sirenetta è record, è il film più visto al lancio sul servizio di sempre

La Sirenetta è stato un grande successo su Disney Plus. Il film live-action ha infatti ottenuto 16 milioni di visualizzazioni nei suoi primi cinque giorni, diventato così il lungometraggio più visto al momento della pubblicazione sul servizio, battendo il record del 2022 di Hocus Pocus 2.

Disney ha condiviso questa informazione sul proprio sito ufficiale, affermando anche che La Sirenetta ha ottenuto anche ottimi risultati durante il periodo in cui era disponibile nelle sale cinematografiche: ha quasi raggiunto i 300 milioni di dollari negli USA, entrando così nella Top 5 dei film di maggior successo dell'estate. A livello mondiale ha raccolto circa 570 milioni e ha ottenuto voti positivi su CinemaScore e Rotten Tomatoes.

Non sappiamo quante visualizzazioni ha ottenuto Hocus Pocus 2, quindi non è chiaro quanto più grande sia il successo de La Sirenetta. Va inoltre sottolineato che Hocus Pocus 2 non è arrivato al cinema, a differenza del film "marittimo".