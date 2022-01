Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di itskawaiikitten supera l'originale

Bunny Bulma è un personaggio amatissimo, usato molto spesso per realizzare dei cosplay, nonostante sia apparso poco nella serie Dragon Ball. itskawaiikitten è solo l'ennesima cosplayer ad affrontare l'impresa di interpretare questa particolare versione di Bulma, che in parte richiama le conigliette di Playboy. In realtà il costume da coniglio viene spesso fatto indossare in Giappone a tutti quei personaggi che somigliano, appunto, a dei conigli, anche in modo vago.

In realtà Bulma indossa pochissimo questo costume nel corso della serie, ma tanto è bastato a renderlo iconico e frequentatissimo tra le cosplayer. Il costume è formato da sei pezzi: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu, un paio di tacchi alti rossi con cinturini alle caviglie e un paio di polsini della camicia bianca. Naturalmente esistono delle varianti, ma questa è la versione più utilizzata ed è quella cui si rifà itskawaiikitten, che realizza un'opera magistrale, oltretutto ben fotografata, al livello di quella di septemba_chan o quella di feministchronicles.

Da notare che Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Interessante anche che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.