GTA 5 per PS5 e Xbox Series X e S rinviato per complicazioni nello sviluppo, per un insider

Le versioni PS5 e Xbox Series X e S di GTA 5 potrebbero essere rinviate per complicazioni nello sviluppo, almeno stando al dataminer Matheusvictorbr-. Quindi l'uscita potrebbe essere posticipata a maggio 2022, invece che a marzo 2022 come attualmente previsto.

Matheusvictorbr-: "Recentemente ho ricevuto delle informazioni riguardanti il gioco Grand Theft Auto V: Expanded And Enhanced che affermano che lo sviluppo è stato più complicato del previsto. Attualmente il lancio è ancora previsto per marzo, ma c'è la concreta possibilità che sia rinviato ad aprile/maggio."

L'insider ha poi spiegato dove sarebbero i problemi: "Il progetto originale era identico (si parlava soltanto di migliorare la versione della generazione precedente con delle patch), con GTA Online che sarebbe dovuto uscire in versione autonoma nel corso del 2021. Ma con la crescita e l'evoluzione del gioco, c'è stato bisogno di dargli un motore che potesse sostenere la precisione e la crescita costante che si prospetta. Per questo stanno facendo un riadattamento... Come ho suggerito in precedenza, Rockstar Games sta preparando tre cose fantastiche per GTA Online. Non posso dire molto, ma preparate le borse."

Insomma, Rockstar Games starebbe operando un vero e proprio upgrade di GTA 5 dal punto di vista tecnologico, per tenere GTA Online sul mercato ancora per anni e anni.